ثلاثي الزمالك ينتظم في المران الجماعي استعدادا للترجي

انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتأكد الجهاز الفني من جاهزية الثلاثي للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام بطل تونس بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعبون.



