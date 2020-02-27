AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثلاثي الزمالك ينتظم في المران الجماعي استعدادا للترجي

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد الجهاز الفني من جاهزية الثلاثي للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام بطل تونس بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعبون.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الخططية والفنية في تدريب اليوم لتطبيقها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال سلة الأهلي يواجه المنتخب السعودي وديًا

رد فعل كارتيرون على مواجهة الترجي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

للخلف در..الزمالك يتراجع عن خوض تدريبه اليوم قبل القمة أمام الأهلي

الجهاز الفني للزمالك يطمئن على عبد الشافي وجمعة

مران الزمالك.. حازم إمام يواصل تدريباته التأهيلية.. وراحة لثلاثي الفريق

عبدالشافي ينتظم في مران الزمالك وتدريبات تأهيلية خفيفة لـ عبد الغني

ترشيحاتنا

وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

بسبب كورونا.. خبر محزن لـ محبي الدايت

شاهد .. حفيد مبارك يعلن موعد ومكان عزاء الرئيس الراحل

بعد الحكم بإعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يكشف آخر كلمات رانيا زوجة صديقه حسنى

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعدادًا لـ مباراة الترجي التونسي

للانسحاب من مباراة القمة.. عقوبات جديدة على الزمالك من اتحاد الكرة

مجلس أبو ظبي يحسم الجدل حول عدم استضافة السوبر المصري مرة أخرى

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

الزمالك يقرر التظلم على عقوبات الإيقاف فى السوبر والانسحاب من القمة

فرمان فايلر يُبعد رمضان صبحي عن مباراة صن داونز

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

حصاد ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو يحطم كبرياء صلاح ورفاقه.. السيتي ينقذ سمعة إنجلترا.. خسائر فادحة لـ برشلونة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد .. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير