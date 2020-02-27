تدريبات تأهيلية لـ أوباما.. وكريم بامبو يغيب عن المران

أدى يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم في الجيم على هامش تدريبات الفريق الأبيض.





يأتي هذا استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وفي سياق آخر تغيب كريم بامبو لاعب الفريق عن تدريب اليوم بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني بسبب إقامة حفل زفافه مساء اليوم.



