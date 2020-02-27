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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ أوباما.. وكريم بامبو يغيب عن المران

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم في الجيم على هامش تدريبات الفريق الأبيض.

يأتي هذا استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق آخر تغيب كريم بامبو لاعب الفريق عن تدريب اليوم بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني بسبب إقامة حفل زفافه مساء اليوم.

وفي نفس الوقت لم يشارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك في التدريبات بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الضامة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.
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