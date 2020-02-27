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حوادث

ضبط مدير محطة تلاعب في أسعار المواد البترولية بـ القليوبية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:46 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى

ألقت مباحث التموين بالقليوبية من القبض على مدير إدارة محطة لتمويل السيارات بدائرة قسم العبور لتجميعه سولار وبنزين بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور لتجميعه وتصرفه فى 75,400 لتر (سولار وبنزين "80، 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 509,325 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق

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كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط أكثر من 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن بمدينة شبرا الخيمة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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