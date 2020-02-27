AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محافظ بورسعيد: نضخ يوميا 3 مليارات قدم مكعب غاز طبيعي في الشبكة القومية

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد، أحد أكبر وأهم المحافظات الواعدة التي توجد بها أكبر المشروعات القومية حيث توجد بها اكبر منطقة لوجيستية حرة تنفذ حاليا علي مساحة 30 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية خلف ميناء غرب بورسعيد واكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 كيلو مترًا مربعًا، كما أن محافظة بورسعيد تضخ يوميًا أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة القومية. 

ودعا "الغضبان" خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة النقل، أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أن محافظة بورسعيد اصبحت مؤهلة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة في شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد. 

وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتصبح من أكبر المناطق اللوجيستية والصناعية في شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة للتوسع في إنشاء محطات تمويل الوقود بموانيء بورسعيد ومشاريع لتوسيع الأرصفة في شرق بورسعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٢٠١٩ عام الخير للإسماعيلية.. إقامة عشرات المشروعات الاستثمارية وتحقيق أرقام قياسية لعبور السفن.. وقناة السويس تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخها بقيمة 5.5 مليون طن

بحضور الرئيس السيسي.. المؤتمر الاقتصادي الدولي لهيئة قناة السويس 21 مارس

محافظ بورسعيد: الإعلان عن فرص استثمارية.. قريباً

ترشيحاتنا

توفي بـ كورونا.. رحيل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية الأسبق لدى مصر

بعد غيابه عن الجنازة.. اول تعليق من المشير طنطاوي على وفاة حسني مبارك

حقيقة وفاة القرضاوي

الصين تزف بشرى سارة بخصوص كورونا

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

بعد الحكم بإعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يكشف آخر كلمات رانيا زوجة صديقه حسنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور