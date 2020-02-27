محافظ بورسعيد: نضخ يوميا 3 مليارات قدم مكعب غاز طبيعي في الشبكة القومية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد، أحد أكبر وأهم المحافظات الواعدة التي توجد بها أكبر المشروعات القومية حيث توجد بها اكبر منطقة لوجيستية حرة تنفذ حاليا علي مساحة 30 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية خلف ميناء غرب بورسعيد واكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 63 كيلو مترًا مربعًا، كما أن محافظة بورسعيد تضخ يوميًا أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة القومية.





ودعا "الغضبان" خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة النقل ، أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا أن محافظة بورسعيد اصبحت مؤهلة لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة في شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد.



