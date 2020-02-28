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برلمان

لا يوجد مبرر لتأخيره .. برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:00 ص
المحاكم - صورة أرشيفية
المحاكم - صورة أرشيفية
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أحمد أيمن
طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة مناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي والأخير، مؤكدة على عدم وجود مبرر لتأخر مناقشة وإقرار هذه التشريعات.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية حتى الآن يسأل عنه الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مشددة على أهمية هذا التشريع خلال الفترة الحالية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة والأسرة المصرية.

ونوهت، إلى مبادرة "الضوابط الأخلاقية والمعيشية لبيت الزواج الجديد"، التي طرحتها لإعادة الانضباط فى البيت المصرى فى ظل نسب الطلاق الكبيرة، وبآلية تبدأ من البيت المصرى مرورًا بدور الإعلام فى ذلك، فضلًا عن التشريع من خلال عدد من التشريعات، التى تسهم فى تماسك النسيج الاجتماعى.

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