لا يوجد مبرر لتأخيره .. برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية

طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة مناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي والأخير، مؤكدة على عدم وجود مبرر لتأخر مناقشة وإقرار هذه التشريعات.





وأشارت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية حتى الآن يسأل عنه الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مشددة على أهمية هذا التشريع خلال الفترة الحالية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة والأسرة المصرية.



