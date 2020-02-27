عيسي: مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار في مصر

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلي حرص الجمعية على الترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية وشبكة العلاقات الدولية التي تمتع بها الجمعية .





وأشار عيسى زكي خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة النقل مع المهندس يحيي ذكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة بورسعيد لارتباطها الوثيق وأهميتها في نجاح مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.





وأضاف ان الجمعية تعمل علي مدي تاريخها لفتح آفاق جديدة لخدمة الاقتصاد المصري من خلال اللجان المتخصصة وشبكة علاقاتها الدولية للترويج للاستثمار للمشاريع القومية في مصر.



