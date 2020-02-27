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تعليم

فحص 198 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل منظومة التامين الصحي بمحافظة البحيرة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة تحت شعار " جيل بكره يكبر بصحة " وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة  بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة

  أكد الدكتور وليد جمال – مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة ان إجمالي عدد ما تم فحصه من طلاب الحضر منذ انطلاق المبادرة فى 10 فبراير الماضي وحتى أمس الأربعاء الموافق 26/2/2020م بلغ 198 ألف و72 طالب وطالبة من إجمالي مستهدف 234 ألفا و605 طلاب من طلاب الحضر بنسبة إنجاز 84.4 %.

 وكان محافظ البحيرة قد قام بافتتاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية  والجاري تنفيذها حاليًا  وتستهدف طلاب جميع المدارس بالمدن بإجمالي عدد 302 مدرسة وذلك بمعرفة فرق عمل التأمين الصحي بالبحيرة على أن تبدأ المرحلة الثانية بالمدارس الابتدائية بالقرى والأرياف من خلال فرق عمل مديرية الصحة خلال الفترة من 1/3 وحتى 20/3/2020 وتستهدف عدد 1490 مدرسة بإجمالي عدد 675 ألفا و414 تلميذا وتلميذة ليصبح إجمالي عدد الطلاب المستهدفين خلال المبادرة بجميع المدارس الابتدائية بدائرة المحافظة 870 ألفا و639 تلميذا وتلميذة بإجمالي عدد 1792 مدرسة ابتدائي.

تتضمن الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل وقياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات  الطبيعية  لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و ستتم متابعة الأطفال أثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.

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