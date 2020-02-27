AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤلمة، أقدم زوجان من ولاية "إنديانا" الأمريكية على احتجاز ابنتهما المعاقة، البالغة من العمر 14 عامًا، داخل قفص وحرمانها من الطعام والمياه.

واعترف الزوجان "إيمي" و"آلان فريز" مؤخرًا أمام محكمة بمقاطعة "كروفورد" في "إنديانا" بإهمال ابنتهما، وتقرر في أعقاب ذلك إخضاعهما للمراقبة لمدة عامين وإسقاط التهم المتعلقة بالاحتجاز الجنائي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الواقعة حدثت في الأساس في مقاطعة "دوبوا"، لكن القضية نُقلت إلى مقاطعة "كروفورد" بعد أن زعم الزوجان أنهما لن يحصلا على محاكمة عادلة هناك.

وأشار التقرير إلى أنه كان قد تم إلقاء القبض على الزوجين بعد أن توجه ضباط شرطة إلى منزلهما في مقاطعة "دوبوا" بعد ورود بلاغ بوجود "قاصر خارجة عن السيطرة"؛ ولدى وصول الضباط إلى المنزل، علموا بأن الفتاة خاضت شجارًا مع شخص آخر في المنزل، وأن ذلك الشخص ضربها بعصا.

وأخبرت "إيمي" المحققين أن الفتاة معاقة ذهنيًا، لافتة إلى أن العائلة قامت بتشخيص حالتها عبر الإنترنت دون استشارة طبيب مختص.

وزعمت كذلك أن هذه الفتاة هددت بقتلها وقتل طفلها الذي لم يولد بعد؛ وأضافت أن العائلة كانت تحاول التوصل إلى علاج للمشاكل العقلية غير المحددة التي تعاني منها.

وقامت الشرطة بتفتيش المنزل، واكتشف الضباط آنذاك وجود القفص، وتوصلا إلى أن الزوجين كانا يبقيان الفتاة داخل قفص صنعاه من خزانة قديمة؛ ووصفت الابنة ذلك القفص، مشيرة إلى أنه كان يتم احتجازها به كل ليلة؛ وتبين أنه كان يتم كذلك احتجازها بهذا الشكل في حال عدم تواجد والدتها بالمنزل.

وقال والد "إيمي" للشرطة إنه كان يتم احتجاز الطفلة حفاظًا على سلامتها، لأنها سبق أن هددت بالهرب.

وتقرر إلقاء القبض على الزوجين بعد الحديث مع الابنة، ووُجهت إليهما عدة تهم، كان من بينها الإهمال والاحتجاز الجنائي؛ ونُقل بقية الأطفال الذين كان يعيشون في منزل الزوجين بعد ذلك إلى إدارة رعاية الأطفال.
واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما
واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما
واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

إهمال زوجة يودي بحياة شريك حياتها المصاب بالخرف.. تفاصيل مؤلمة

بسبب جولة تسوق.. أبوان في ورطة بعد ترك رضيعتهما داخل سيارة.. شاهد

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعدادًا لـ مباراة الترجي التونسي

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

رقم مرعب جديد.. ظهور 116 حالة إصابة بـ كورونا في 23 منطقة بإيران

اعرف الصح.. حقيقة انتقال فيروس كورونا عن طريق جهاز البصمة

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

بسبب كورونا.. قرار مهم من الحكومة الكويتية إلى العاملين بالدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما

بهاي كول جلد.. وفاء الكيلاني بمكياج يغير ملامحها لهذا الأمر

بإطلالة بكار.. هند صبري تبهر الجمهور في ميلان