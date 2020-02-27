شركة الصرف الصحي: كمية المطر بالقاهرة قدرت بحوالى 2.5 مليون متر مكعب.. فيديو

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى: إن شبكة الصرف الصحى من المفترض أنها تستوعب من 15 إلى 20% من مياه الأمطار أو أى مياه جوفية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالقاهرة شبكة الصرف الصحى استوعبت حوالى مليون متر مكعب من مياه الأمطار، حيث أن كمية المطر بالقاهرة كانت أكبر من قدرة الشبكة، لافتا إلى أنها قدرت بحوالى 2.5 مليون متر مكعب خلال سقوط الأمطار لمدة خمس ساعات.





وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى أن النفق الرئيسي الخاص بالصرف الصحي بالقاهرة يعتبر نفقا استراتيجيا، تم إنشاؤه حتى يستمر حتى عام 2050، لافتا إلى أن عمقه 20 مترا تحت الأرض مثل مترو الأنفاق تماما.





وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنه تم إنشاء النفق الرئيسي الخاص بالصرف الصحى بالقاهرة عام 1992، مشيرا إلى أنه يوجد نفق أخر يمتد من منطقة المعادى وحتى المنطقة الجنوبية كلها، بالإضافة إلى نفق آخر فى شرق مدينة نصر.



