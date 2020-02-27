نقص حاد في الكمامات ببريطانيا بسبب كورونا.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن المواطنين البريطانيين سارعوا في شراء الكمامات والأدوية وحفظها استعدادا للعزلة التي قد تفرض عليهم.





وأشارت التقارير إلى أن الصيدليات البريطانية أصبحت تعاني من النقص الحاد في أقنعة الوجه والمواد المعقمة استعدادا لمواجهة كورونا إذا فرضت الحكومة العزلة على المواطنين في منازلهم حتى تنتهي مدة الأسبوعين.





جدير بالذكر أن أحد رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا، أشار إلى أنه يشعر بحالة من الذعر كلما سمع مصطلح كورونا، فلذلك الوباء أصبح يشكل ضررا نفسيا بالغا.

بعد التفشي السريع لكورونا في معظم دول العالم، أصبح ذلك الوباء يمثل خطرا شديدا على أي بلد يدخل فيه، لذلك تسارع البلدان إلى عزل مصابي كورونا وتحصين نفسهم ومنازلهم وأبنائهم.