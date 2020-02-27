محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يشهدان افتتاح المؤتمر الدولي للضيافة والتراث

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتاح المؤتمر الدولى الثانى عشر للسياحة والضيافة والتراث الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم خلال الفترة من 27 – 29 فبراير الجارى بمركز التدريب الإقليمى التابع لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الفيوم وجامعة الفيوم.

حضر الفعاليات، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سعيد البطوطى ممثلاُ عن منظمة السياحة العالمية، والدكتور حازم عطية الله أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.





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وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن جامعة الفيوم تعد حاضنة للمحافظة ومحورًا مهمًا للتنمية بها، مؤكدًا على التحلى بالنظرة الايجابية لدى الباحثين واهمية التكامل بين مختلف القطاعات، لافتًا الى أن الدولة المصرية يعاد صياغتها بشكل مختلف بقيادة سياسية واعية من خلال التوظيف الامثل للمعالم الحضارية، مؤكدًا على ان كل فرد من المجتمع لابد ان يتحمل المسئولية تجاه وطنه.

وأضاف محافظ الفيوم أنه لابد من إعادة رسم الخريطة السياحية والأثرية للمحافظة بشكل جديد مع زيادة الاهتمام بالمميزات النسبية لكل موقع بها، مشيرًا إلى ان ملف السياحة والآثار من الملفات المهمة التي يجب دراسته بشكل متكامل، موضحًا ان الأساليب العلمية الحديثة هي السبيل بالارتقاء بكافة القطاعات مما يؤدي الى الاستفادة بكافة المقومات والامكانات الموجودة على أرض المحافظة.

وأعرب محافظ الفيوم عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة وان يتم تطبيق مقترحات وتوصيات المؤتمر على ارض الواقع بما يعود بالنفع على البحث العلمي وقطاع السياحة والآثار.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة الفيوم بدور المحافظ لاهتمامه بكل ما يخص جامعة الفيوم والبحث العلمي، لافتًا الى أن الجامعة بها 18 كلية ومعهدين وتعمل من توجهات ثلاثة توجه أكاديمي وآخر بحثي وثالث خدمي، مؤكدًا أن الجامعة لن تتدخر جهدًا بالنهوض بمختلف القطاعات بالتنسيق مع المحافظة.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلي أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية من خلال دمج وزارتي السياحة والآثار بوزارة واحدة يؤدي بالضرورة بالارتقاء بهذا القطاع ورفع المستوى المعيشي للعاملين به، لافتة الى ان الدولة المصرية تنتظر أكبر حدث دولي في تاريخها المعاصر بالترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة الى انه تم تجديد قصر البارون فضلًا عن نقل الممياوات الملكية من المتحف الكبير الى متحف الحضارة بجانب الارتقاء والاهتمام بالحرف اليدوية.

ومن جهته، كشف عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم، أن المؤتمر يناقش 62 بحثًا مقدمة من 50 باحثا من كليات السياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية، فضلًا عن مشاركة عدد من الباحثين من دول السعودية والجزائر والاردن والسودان، كما تضمن المؤتمر 5 ورش عمل تناقش ريادة الأعمال وفرص الاستثمار السياحى، والأكاديمية والسياحة لمناقشة معوقات ومشكلات السياحة فى مصر، والتراث والتنمية السياحية، والقواعد الحديثة للجان الترقيات العلمية.

وأضاف أنه على هامش المؤتمر تم توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة الفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أنه تم تخصيص جائزة قدرها 5 آلاف جنيه، يتم منحها لأصحاب المراكز الأول بكل تخصص فى مجالات الدراسات السياحية، والفندقية، والإرشاد السياحى.

ويهدف المؤتمر إلى تغيير الصورة الذهنية لدى السائحين تجاه محافظة الفيوم، وتحسين المراكز التنافسية للسوق السياحية بالمحافظة، والعمل على التوظيف الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والبيئية والتراثية بالمحافظة والترويج لها بالشكل الذى يليق بحضارة الفيوم.