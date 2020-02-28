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برلمان

طلب إحاطة بسبب عدم وجود إعلانات بقنوات التلفزيون المصري

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:01 ص
التليفزيون المصرى
التليفزيون المصرى
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير الإعلام بشأن عدم وجود إعلانات في قنوات التلفزيون المصري.

وأكد "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العشرات من قنوات التلفزيون المصري مثل شبكة قنوات النيل وغيرها من القنوات الاخري ولكن حصيلة الاعلانات داخل هذه القنوات تساوي صفر، وبرغم تطوير ماسبيرو خلال الفترة الماضية الا أن مازالت هذه المشكلة قائمة.

وتابع النائب حديثه:" لابد من معرفة الأسباب التي تمنع وجود اعلانات داخل هذه القنوات ووضع حلول سريعة لزيادة موارد الدولة من خلال هذه الإعلانات".

وأوضح أن أغلب القنوات الخاصة يوجد بها غزارة في الاعلانات دون القنوات الرسمية، وينبغي معرفة الأسباب وتقديم حوافز مما يؤدي إلى زيادة الاعلانات داخل جميع القنوات الرسمية.
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