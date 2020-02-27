من أسوان.. تدشين رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل

قال الدكتور عمرو البلك أستاذ ورئيس قسم باثولوجيا الفم جامعة المنيا، والمتحدث الرسمى لنقابة أسنان أسوان، إنه سيتم تدشين رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل، وهى رؤية عامة من نقابة أطباء أسنان أسوان ستشهد ميلاد نواة لحدث كبير جدا سيكون له مردود كبير جدا على أطباء الأسنان بمصر وأسوان وأطباء الأسنان بجميع المحافظات، لفتح أسواق عمل بالدول الإفريقية، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية حاليا اقتصادها صاعد جدا وبها استثمارات ومشروعات كثيرة فى ظل الظروف التى تعانى منها أطباء أسنان مصر وفرصهم التى أصبحت قليلة جدا فى دول الخليج.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لطب الأسنان لأطباء أسنان دول حوض النيل، بحضور نقباء أطباء أسنان كينيا وتنزانيا الدكتور مجدى محمد على عميد أسنان بنى سويف والدكتور منصور كباش رئيس اتحاد المهن الطبية بأسوان ورؤساء شرف المؤتمر والدكتورة أمانى خليفة وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان والدكتور حسن سليم وعدد كبير من أطباء الأسنان بأسوان.





وأوضح "البلك"، أن رابطة أطباء أسنان دول حوض النيل سيتم تسجيلها فى الاتحاد الأفريقى لتكون رابطة ذات صفة دولية، والاتفاق المبدئى بأن يكون مقرها بمحافظة أسوان والأمين العام الدكتور محمد صبحى نقيب أطباء أسنان أسوان رئيس الرابطة المصرى فى الدورة الحالية، ومن المقرر أن تكون الدورة كل ٣ أو ٤ سنين، مشيرا إلى أن مهمة هذه الرابطة تسهيل التأشيرات لأطباء الأسنان المصريين لسهولة التحرك فى دول أعضاء الرابطة بسهولة وتسهيل توفير فرص عمل وتدريب كوادر، فى دول متقدمة جدا فى علاج طب الأسنان مثل كينيا والتى تشهد تطورا فى طب الأسنان.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للتوقيع على مذكرة تفاهم تبادل الخبرات والأطباء بين دولة كينيا ونقابة أطباء أسنان أسوان فى حضور مجلس أطباء أسنان أسوان، برئاسة دكتور محمد صبحي.

وتابع أنه من ضمن الفعاليات سيكون هناك تعاون بين كل دولة على حدا ستبدأ تدشين الرابطة بثلاث دول "كينيا وتنزانيا وأثيوبيا" بمذكرة تفاهم لتسهيل التدريب بين الأطباء.

وكشف "البلك " عن بروتوكول تعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين دكتور محمد الظواهرى وكيل شعبة الأسنان بالمركز القومى للبحوث، ونقابة أطباء أسنان أسوان، مهمتها توفير أحسن طرق البحث العلمى وأكثرها تطورا لتعاون بصيغة حكومية ونقابية فى ظل المركز القومى وهى فرصة لتدريب أطباء أسنان فى أماكن مختلفة غير مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور تيموثى ثيورى السكرتبر العام لنقابة أطباء أسنان دولة كينيا، أن الهدف الأساسى من تدشين رابطة أسنان دول حوض النيل هو التعاون بين كينيا ومصر عن طريق رعاية المرضى وتدريب الطلبة والتعليم المستمر للأطباء الخريجين، معربا عن سعادته بوجوده فى محافظة أسوان ، وأنه كان يتمنى زيارة مصر منذ فترة طويلة.

وأضاف "ثيورى"، أنه سعيد جدا بأن تكون كينيا جزءا من رابطة أسنان دول حوض النيل، وأن كينيا ستقوم بتدعيم الرابطة وستعمل على تطويرها للأحسن خلال السنوات القادمة مقدما الشكر للدكتور محمد صبحى نقيب نقابة أطباء أسنان أسوان على هذه الفكرة الرائعة.

فيما قدم الدكتور اميلى جورج سكرتير عام نقابة أطباء الأسنان بدولة تنزانيا شكره لنقابة أطباء أسنان أسوان، مشيرا إلى الرابط المشترك بين أطباء أسنان دول كينيا وتنزانيا وأسوان واللغة السواحيلى المشتركة بينهم والقريبة إلى اللغة العربية .





وقال الدكتور إيهاب هيكل عضو النقابة العامة لطب الأسنان إنه تم توقيع مذكرة تفاهم كنواة لإنشاء إتحاد أطباء أسنان دول حوض النيل وبدأت بدولتى تنزانيا وكينيا لافتا إلى أن الاتحاد مفتوح لكل دول حوض النيل كبداية لانضمام دول أفريقية أخرى.





وتابع، بأن اتحاد أسنان دول حوض النيل يهدف إلى تبادل الخبرات والتدريب والأبحاث المشتركة والقوافل الطبية من أجل رفع المستوى العلمى لأطباء الأسنان فى أفريقيا وزيادة الوعى الصحى لمواطنى أفريقيا مشيرا إلى أنه جار اعتماد مذكرة تفاهم بين النقابة الفرعية بأسوان و شعبه الأسنان بمركز البحوث للمشاركة فى البرامج التدريبية بالتعاون مع كلية أسنان جامعة بنى سويف.





ويقام خلال اليوم العلمى عدة محاضرات ووورش عمل عن الجراحة وزراعة الأسنان من بين المحاضرين الدكتور صلاح عبد الفتاح أستاذ الجراحة بعين شمس والدكتور عمرو إسماعيل أستاذ و رئيس قسم التركيبات المتحركة جامعة المنيا و الدكتور عبد الله حمودة أستاذ الجراحة بطب أسنان المنيا والدكتور أحمد العمارى جامعة أزهر أسيوط.

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