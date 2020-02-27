AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق في 3 سيارات بالمنصورة

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:09 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى ثلاث سيارات ملاكى بشارع أحمد ماهر في المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة حال توقفها بشارع احمد ماهر في المنصورة وامتداد النيران لسيارتين أخريين. 
وانتقل ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الى مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم " د ر و ٥٦٣١ ملاكي ملك يمني رماح ناصف عبدالهادي ٢٦ عاما ربة منزل  ونجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران لسيارتين متلاصقتين السيارة رقم "د س ر ٥٦٧٢ ملاكي "ملك امانى الحسينى محمد رشاد ٥٤ عاما صيدلانية وحدوث تلفيات باجزاء بها من الداخل والخارج والسيارة رقم د ص  ق  ١٥٦٢ ملاكى ملك سعد سامي محمد محمد  ٢٣ عاما  حاصل علي بكالوريوس تجارة وحدوث تلفيات بمقدمتها والباب الايسر ٠ 

وبسؤال مالك السيارة الاولي عن سبب الحريق علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالسيارة ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك ولا يشتبه فهه جنائيا وبسوال مالكي السيارتين ايدا ذات المضمون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنت عايز أنتقم منه.. سائق يشعل النار فى سيارة صاحب شركة بأسيوط

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

هل غسل الأعضاء في الوضوء أقل من 3 مرات يبطله.. فتوى الأزهر يجيب

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

الزمالك يقرر التظلم على عقوبات الإيقاف فى السوبر والانسحاب من القمة

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

إفلاس جماعى لـ شركات أردوغان .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. إطلالات مميزة لـ الأميرة كيت ميدلتون هذا الأسبوع

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور