الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق في 3 سيارات بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى ثلاث سيارات ملاكى بشارع أحمد ماهر في المنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة حال توقفها بشارع احمد ماهر في المنصورة وامتداد النيران لسيارتين أخريين.

وانتقل ضباط المباحث و قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء الى مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم " د ر و ٥٦٣١ ملاكي ملك يمني رماح ناصف عبدالهادي ٢٦ عاما ربة منزل ونجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران لسيارتين متلاصقتين السيارة رقم "د س ر ٥٦٧٢ ملاكي "ملك امانى الحسينى محمد رشاد ٥٤ عاما صيدلانية وحدوث تلفيات باجزاء بها من الداخل والخارج والسيارة رقم د ص ق ١٥٦٢ ملاكى ملك سعد سامي محمد محمد ٢٣ عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة وحدوث تلفيات بمقدمتها والباب الايسر ٠



