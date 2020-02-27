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اقتصاد

شاهد .. تأثير كورونا على أسعار الذهب

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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احمد قطب _ عدسة : ايهاب اشرف
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.
 
 كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من 1%  خلال معاملات يوم الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة رويترز.
 
في البداية يقول فايق ثابت احد اصحاب محلات الذهب بالصاغة: يرجع  ارتفاع أسعار الذهب  الأيام القليلة الماضية عالميا ومحليا إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي والنمو العالمي بانتشار فيروس كورونا، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وأضاف شريف فايق ان ارتفاع الذهب الفترة الحالية متأثرا بانتشار مرض كورونا في العالم مما يجعل المعدن النفيس هو الملاذ الامن في الفترة الحالية موضحا ان سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 715 جنيها وجرام الذهب عيار 18 بلغ 615 جنيها.

وأشار هاني واصف صاحب احد محلات الفضة بالصاغة الى ان الفضة في الفترة الحالية في ارتفاع بسبب ارتفاع البورصات العالمية موضحا انه بسبب انتشار فيروس كورونا تم ايقاف استيراد الفضة من الصين مما أثر بالإيجاب علي الفضة المحلية التي يتم تصنيعها في مصر وزاد الاقبال علي شرائها في الفترة الحالية.
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