نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العملية التعليمية

تابعت المهندسة ايناس سمير حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، يرافقها أحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية اليوم سير العملية التعليمية بإدارة الطور التعليمية، للوقوف على مدى انتظام اليوم الدراسي داخل المدارس.





وزارت نائب المحافظ، مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية وتفقدت الفصول الدراسية، وناقشت الطلاب في موضوع الدرس، واستمعت إلى رأى الطلاب حول منظومة التعليم الجديدة.





وأشادت نائب المحافظ بالجهود التي يبذلها جميع المعلمين بالمحافظة، للا رتقاء بالعملية التعليمية.

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