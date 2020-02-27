AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «اقتحام قسم العرب» لـ 26 مارس

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:04 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
Advertisements
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب" لجلسة 26 مارس لاستكمال المرافعة.




عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على .

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

كما قاموا وآخرين بتجميع مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعذر حضور المتهمين.. قرار من الجنايات بشأن قضية اقتحام قسم العرب

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في مذبحة كرداسة

إعدام مزارع وسجن شقيقه 15 عاما لتورطهما في قضية قتل بالمنيا.. والسجن 5 سنوات لـ مُحدث عاهة لشخص بدار السلام.. و6 سنوات لحائزي هيروين بدار السلام

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث مدينة نصر لجلسة 22 مارس

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

كورونا يتسلل إلى دائرة السلطة في طهران.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني

في ذكرى رحيله.. 9 معلومات عن الفنان أبو بكر عزت

بعد الحكم بإعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يكشف آخر كلمات رانيا زوجة صديقه حسنى

أرقام خيالية.. ليفربول يعلن أرباح موسم 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. إطلالات مميزة لـ الأميرة كيت ميدلتون هذا الأسبوع

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور