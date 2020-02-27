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حوادث

مصرع عجوز في حريق شقة بالدقهلية

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:12 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بعقار مكون من ٦ طوابق بقرية منية سمنود التابعة لمركز اجا والذى اسفر عن مصرع مالك الشقة .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا من اهالى قرية منية سمنود التابعة للمركز بنشوب حريق بشقه سكنية بعقار مكون من ٦ طوابق .
وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى مكان البلاغ تبين ان الحريق شب بشقه فى الطابق الارضى بالعقار ملك حلمى السيد محمد عبد الموجود ٧١  عاما بالمعاش وتمكنت من السيطرة عن الحريق قبل امتداده لباقى الشقق .

و أسفر الحريق عن وفاة مالك الشقة متأثرا باصابته باختناق نتيجة الحريق كما احترقت بعض محتويات الشقة  وبسؤال نجله ويدعى احمد ٤٢  عاما موظف بجامعة المنصورة علل أن سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية للتلفزيون مما ادى الى تصاعد ادخنة كثيفة ادت الى اختناق والده ووفاته.

 وأكد  ان والده يعيش بمفرده بالشقه ولا يتهم احدا بالتسبب فى ذلك ولا يشتبه فيها جنائيا .

وتحرر عن  ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .
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