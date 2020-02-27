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تعليم

جامعة المنيا تنتهي من إعلان جميع نتائج الترم الاول

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا على انتهاء جميع كليات الجامعة من إعلان جميع نتائجها على طلابها خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بما يمثل انجازًا كبيرًا في تحقيق رسالة الجامعة الأساسية في إنجاح العملية التعليمية، ودليلًا يثبت التزام الهيئة التدريسية في تحقيق التميز والجودة المؤسسية، والكفاءة والفاعلية بالعملية التعليمية، 

وبما ينعكس بالإيجاب على ترسيخ قيم الالتزام والقياس والتقويم لتحصيل الطلاب؛ استعدادًا لخوض الفصل الدراسي الثاني، مقدمًا الشكر للعمداء وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد خلال أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسته، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس وبحضور علي محمد صلاح رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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