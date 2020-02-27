الزمالك يتسلم الزي الجديد قبل مباراة الترجي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تسلم مسؤولي النادي زي الفريق الجديد عن الموسم الجاري، قبل المواجهة المنتظرة مع الترجي التونسي.





ويخوض الفريق الأبيض مواجهة الترجي التونسي فى السادسة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.





واكد المصدر أن القميص الجديد للفريق قام اللاعبون بإجراء قياساته وتم الانتهاء من قمصان كل لاعب ليصبح الفريق جاهزا للظهور بذلك الزي الجديد أمام الترجي.





واضاف المصدر أن القميص جاء "سادة بخطين حمر" مع وجود تلك الخطوط فى منتصف القميص دون وجودها في "الأكتاف" مثلما كان في القميص الذي يلعب به الفريق طوال الفترة الماضية.





واشار المصدر إنه من المنتظر أن يكون أول ظهور للزي الجذيد أمام الترجى التونسى حسب رؤية إدارة الكرة التي يشرف عليها أمير مرتضى منصور والذي حرص على إنهاء كافة الأمور المختلفة بالزي الجديد للفريق الذي أشاد اللاعبين بجودته.



