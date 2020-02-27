محافظ أسوان يشيد بدعم القطاع الخاص لمنظومة النظافة .. شاهد

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدور القطاع الخاص والمجتمع المدنى
فى دعم منظومة النظافة العامة الجديدة والتى تقوم على التواصل المستمر بينهم وبين المحافظة
.
وقال إنه يتم الإسترشاد بآراء ومقترحات وملاحظات المواطنين
المستفيدين من هذه الخدمة ، مع مشاركتهم الإيجابية من خلال الوعى الحضارى بأهمية هذه
المنظومة والتفاعل معها للوصول للمستوى المطلوب تدريجيًا .
جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لبعض الصناديق البلاستيكية المتحركة بسعة
400 لتر ، وأيضًا صناديق أخرى تعمل على تروسيكل بشكل حضارى ، والتى قامت بإهدائها شركة
الدلتا للصناعات مشاركة منها لدعم منظومة النظافة بمدينة أسوان .
ووجه اللواء أشرف عطية مدير عام البيئة بتركيز عمل هذه الصناديق فى
كورنيش النيل والحدائق العامة ضمن المظهر الجمالى للمدينة لتعمل على جمع المخلفات من
على الأرصفة وأمام المراسى السياحية ، بجانب مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات لضمان
النظافة المستمرة لهذه المواقع والتى تشهد إقبالا من الأفواج السياحية والزائرين .
وطالب المحافظ بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية مع تدريب العمال
القائمين لرفع درجة الوعى فى تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الإستخدام .
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