بعد ارتداء أميرة بريطانيا له.. بيع كميات ضخمة من كونفرس كيت ميدلتون في ساعات

تألقت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون أمس في مشاركتها باستاد لندن في حدث رياضي مهم، حيث التقطت عدسات المصورين لقطات لـ كيت ميدلتون وهي تشارك اللاعبين في الجري والرياضات الأخرى.
واختارت كيت ميدلتون أن ترتدي حذاءً رياضيا " كونفرس" مناسبا لهذه المهمة، حيث ظهرت وهي تجري بكل قوتها، فكان من الطبيعي أن تختار إطلالة كاجوال مع كونفرس أبيض رياضي أنيق.
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اختارت كيت ميدلتون الكونفرس الأبيض من ماركس اند سبنسر ووصل سعره 30 جنيها إسترلينيا فقط، فهي تفضل التنويع في كافة استايلاتها وتفضل هذا الاستايل من الحذاء الرياضي تحديدًا.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فبعد ظهور الأميرة كيت ميدلتون بهذا الكونفرس الرياضي الأنيق، باعت الشركة كميات ضخمة من نفس الحذاء عبر الأنترنت، خاصة وأن نسبة كبيرة من النساء يتابعن أناقة كيت ميدلتون ويقلدونها في الكثير من الإطلالات المختلفة.