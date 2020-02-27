طرح 108 أفدنة للاستثمار في جمصة الشهر القادم

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك عقب استقباله له.





واستمع محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة لشكاوي ومقترحات ومطالب المستثمرين وذلك بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة.





وأكد المحافظ أنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع المستثمرين بالدقهلية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لحل مشكلات المناطق الصناعية وكل المستثمرين، وأنه يوفر كل الدعم اللازم لكل المستثمرين في جميع مراكز ومدن الدقهلية.





وأوضح أنه سيتم طرح 108 أفدنة بمدينة جمصه للاستثمار الشهر القادم وأنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق لها بنهاية العام الجاري.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم العمل بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية في بحيرة المنزلة لبحث إقامة منطقة صناعية تضم كل المرافق اللازمة لتشغيل المشروعات مثل المطافي والاسعاف ووحدة مرور .





وأشار مختار إلى أن الدقهلية من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار وتمتلك مقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية، كما تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية، حيث الموقع المتوسط بين محافظات الدلتا ومناخها المعتدل والقوى البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهري ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي وكذلك محطات الكهرباء.





وأوضح محافظ الدقهلية أن المقومات التي تمتلكها المحافظة ستساهم في وضعها بمكانتها التي تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية ترفع من مستوى معيشة أبنائها، وتضعها في مصاف المحافظات الداعمة للاقتصاد المصري.





ومن جهته أكد رئيس الهيئة أن إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوي لضخ استثمارات جديدة، وأوضح أن الهدف من الزيارة الاستماع إلى اقتراحات وآراء المستثمرين وتذليل كل الصعوبات التي سنبدأ العمل على حلها فورا.





وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم بحث ودراسة كافة المشكلات التي تم استعراضها اليوم لوضع الحلول المناسبة لكل منها في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تحقيق الاستثمار.





الجدير بالذكر أن من بين الموضوعات التي تم تناولها تمثلت في وجود معوقات أمام اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري أو الاستثماري وضرورة تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة بوضوح.



