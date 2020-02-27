الوقاية خير من العلاج.. جامعة المنيا تختتم ندوات التوعية بـ فيروس كورونا

اختتمت جامعة المنيا فعاليات مبادرة اتحاد طلاب الجامعة وفريق طلاب من أجل مصر التي أُطلقت برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة تحت شعار "الوقاية خير من العلاج"؛ وذلك للتوعية بفيروس كورونا، لتجنب الإصابة والتعرف علي أعراضه؛ حفاظًا على سلامة المجتمع الجامعي.





ونظمت المبادرة ندواتها بكليات الألسن، والحاسبات والمعلومات، والحقوق، والزراعة، والتربية الفنية، والصيدلة، حاضر فيها الدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان سيد رئيس قسم تمريض الباطنة والجراحة بكلية التمريض، والدكتور لبنى جمال مدير معهد التمريض.





وتحدثت د.يسرية خلال ندوتها عن التعريف بفيروس كورونا، وعلاجه وكيفية انتقال العدوي، وأعراض الإصابة، وكيفية تطورات العدوى بالفيروس، والمسافة الآمنة للتعامل مع الأشخاص المشتبه بهم، بالإضافة إلى جهود الدولة في محاربة الفيروس، والحد من انتشاره.





كما تناولت د.جيهان، ود.لبنى، خلال حديثهما طرق الوقاية والتغذية السليمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا.





حضر فعاليات الندوات، عمداء الكليات ووكلاؤها، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.