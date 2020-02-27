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تعليم

مسابقة لاكتشاف المواهب لطلاب كلية الطب بجامعة المنصورة

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:25 م
مسابقة لإكتشاف المواهب
مسابقة لإكتشاف المواهب لطلاب كلية الطب بجامعة المنصورة
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همت الحسينى
نظمت اللجنة الفنية بكلية الطب بجامعة المنصورة اليوم الخميس مسابقة لمواهب الطلاب بعنوان medics got talent  وهو يوم خاص بمواهب الكلية ، بالتعاون مع رعاية الطلاب ووحدة دعم الوافدين .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و ريادة الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب ، واشراف الدكتورة بسمة شمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهد فعاليات اليوم عدد كبير من طلاب الكلية من الفرق المختلفة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

تضمنت الفعاليات العديد من المسابقات الفنية للمواهب المختلفة  للتنافس بين الطلاب وعرض للمواهب الفنية الخاصة بالطلاب، الذين عرضوا مواهبهم في مجالات الغناء والشعر والعزف والموسيقى والرسم.
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