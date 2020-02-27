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محافظات

صحة أسوان : استهداف 156 ألف تلميذ ضمن حملة أمراض الأنيميا

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:38 م
حملة الكشف المبكر
حملة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"
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شاذلى عبد الفتاح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عن استهداف 156 ألفا و411 تلميذا وتلميذة فى المرحلة الابتدائية، ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" وذلك فى الأول من مارس حتى نهاية الشهر المقبل، فى إطار جهود وزارة الصحة لخدمة طلاب وتلاميذ المدارس فى رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.


ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة تطلقها وزارة الصحة فى محافظة أسوان خلال شهر مارس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وذلك داخل 530 مدرسة فى أسوان بإجمالى 156 ألفا و411 تلميذا وتلميذة، فى إطار خدمة طلاب وتلاميذ المدارس ورعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.


وأشارت الدكتورة أسماء نصر مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إلى أن محافظة أسوان خالية من الالتهاب السحائى البكتيرى الوبائى وأن الالتهاب السحائى له عدة أنواع غير وبائية ما عدا الالتهاب السحائى البكتيرى الوبائى.


وأكدت الدكتورة أسماء نصر أنه فى حالة الاشتباه فى أى حالة يتم عزلها فى مستشفى الحميات حتى تتأكد النتيجة المعملية ويتم حصر المخالطين ويتم تجريعهم  بالريفاميسين، مضيفة أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تقوم بتطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى سنويًا وذلك فى السنوات الأولى  للمراحل التعليمية وهى أولى حضانة وأولى ابتدائى وأولى إعدادى وأولى  ثانوى والجرعة تعطى مناعة من ثلاث لخمس سنوات .


وتابعت أنه تم تطعيم الطلاب خلال العام الدراسى الحالى بطعم السحائى الثنائى كما يتم تطعيم المعتمرين والحجاج بطعم السحائى الرباعى.

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