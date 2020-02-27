AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فين احترام قوانين الريس.. ثورة غضب رواد تويتر من جامعة طنطا

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:46 م
شعار تويتر
شعار تويتر
Advertisements
رنا اشرف
تصدر #تنفيذ_قرار_رييس_الجمهوريه و #تطبيق_مكافاه_امتياز_طنطا٢٠٢٠ و #عاوزين_حقنا موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب عدم تطبيق مكافأة امتياز لطلبة الطب بجامعة طنطا 2020 حيث ينص القانون على منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم.
 
كانت تعليقات رواد تويتر مليئة بالسخرية والغضب من عدم تطبيق القانون وجاءت تعليقاتهم كالآتي: 

الموضوع مش قاصر على دفعة 57 الدفعات الأصغر لازم تشارك عشان القرار يتنفذ ويستفيدوا بيه قدام.

 نطبق القانون كامل يا منطبقوش خالص لكن نطبق الجزء اللي يستغلنا بس ومنطبقش الجزء الي يدينا حقنا دا يبقى مش عدل.

مش عاوز تطبق قانون الزياده اللى الريس ماضى عليه يبقى متطبقليش امتحان المزاوله ولا تحطلى تقييم وحضور اجبارى.

 ابسط حقوقك حتى بيحاربوك فيها.

إحنا دولة قانون.. فين إحترام قوانين الريس!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حكم حبس احمد عبد الله محمود .. هجوم ضاري على طليقته سارة نخلة

النواب يوافق مبدئيا على قانون الزراعة العضوية.. الحكومة: ضرورة لحصتنا التصديرية ومناقشات موسعة حول العجز والفساد بمنظومة الأسمدة.. وعبد العال للوزير: تعرف الشيكارة وصلت كام؟

بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه هدفين.. كهربا يتصدر تويتر

بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بطريقة خاطئة.. طلاب هندسة جامعة الإسكندرية يستغيثون

الغريب أحن.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة | شاهد

والدة حمو بيكا تبكي على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

أمراض النجوم.. فنانون زاد وزنهم.. آخرهم شيرين وإليسا

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

للانسحاب من مباراة القمة.. عقوبات جديدة على الزمالك من اتحاد الكرة

4 مواجهات ساخنة.. الأهلي يتلقى خطابا بمواعيد مبارياته بالدوري

بعد قتله 7 أفراد من أسرة واحدة.. القضاء يثأر من سفاح كفر الدوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة

بعد انفجار سيجارة إلكترونية في جيبه.. أربعيني يصاب بحروق خطيرة

أناقة ملكية.. إطلالات مميزة لـ الأميرة كيت ميدلتون هذا الأسبوع