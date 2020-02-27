فين احترام قوانين الريس.. ثورة غضب رواد تويتر من جامعة طنطا

تصدر #تنفيذ_قرار_رييس_الجمهوريه و #تطبيق_مكافاه_امتياز_طنطا٢٠٢٠ و #عاوزين_حقنا موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب عدم تطبيق مكافأة امتياز لطلبة الطب بجامعة طنطا 2020 حيث ينص القانون على منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم.
كانت تعليقات رواد تويتر مليئة بالسخرية والغضب من عدم تطبيق القانون وجاءت تعليقاتهم كالآتي:
الموضوع مش قاصر على دفعة 57 الدفعات الأصغر لازم تشارك عشان القرار يتنفذ ويستفيدوا بيه قدام.
نطبق القانون كامل يا منطبقوش خالص لكن نطبق الجزء اللي يستغلنا بس ومنطبقش الجزء الي يدينا حقنا دا يبقى مش عدل.
مش عاوز تطبق قانون الزياده اللى الريس ماضى عليه يبقى متطبقليش امتحان المزاوله ولا تحطلى تقييم وحضور اجبارى.
ابسط حقوقك حتى بيحاربوك فيها.
إحنا دولة قانون.. فين إحترام قوانين الريس!