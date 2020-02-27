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محافظات

تعرف على تكليفات محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن الجدد

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:15 م
تعرف على تكليفات
تعرف على تكليفات محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن الجدد
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،اليوم،إجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بعد صدور القرار رقم 3074 لسنة 2020 بإجراء حركة تغييرات محدودة بينهم  لتنظيم العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


أكد المحافظ  أن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف على مدي تواجدهم في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وخلق محاور مرورية جديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمالى للمدن.


وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة وتحديد ورديات العمل من خلال تقسيم المناطق داخل الأحياء والمراكز إلى مناطق رئيسية وفرعية وتوزيع العمال ومشرفي النظافة عليها حسب طبيعة المكان من حيث مستوي النظافة مع سرعة التعاقد مع عمال نظافة جدد في حالة نقص العمالة ، وكذلك التنسيق مع رؤساء المراكز و الوحدات المحلية القروية المجاورة  لتدعيم منظومة النظافة بالمعدات والآلات لحل مشكلات القمامة المتزايدة  بمدينة الزقازيق والمراكز الاخري  لافتًا إلى أنه تم رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة خلال الـ 3 شهور الماضية ، مؤكدًا على ضرورة تعيين مشرفين نظافة من العاملين بالمحليات وليس العمال أنفسهم لمتابعة سير العمل وإحكام الرقابة والسيطرة عليهم للوصول إلى شارع نظيف.


وقال المحافظ : رضا المواطن مرهون بتحسن مستوى النظافة وحسن تقديم الخدمة له  ‏، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الاهتمام بمنظومة النظافة والكنس  وشفط الأتربة والسفوحة وقص الأشجار ودهان البلدورات وغسيل الأرصفة وغلق المقاهي غير المرخصة وإزالة الإشغالات والتعديات والإلتزام بدهان البلدورات داخل المدينة باللونين الأبيض والأخضر والطرق السريعة بالأبيض والأسود.


وأشار انه سيقوم بمتابعة تتفيذ تعليماته علي الطبيعة  وبشكل مستمر  في جميع مراكز ومدن المحافظة وأمر  كلا من رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحي اول وثان بشن حملة  نظافة واشغالات مكبرة وفورية يشعر بعدها المواطن ان هناك عملا حقيقيا ينفذ علي أرض الواقع.

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