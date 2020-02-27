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أخبار البلد

الخطوط التايلاندية شريك في تحالف ستار.. وعملاء مصر للطيران يستفيدون

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:17 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

أعلن تحالف ستار عن انضمام شركة THAI Smile التابعة للخطوط الجوية التايلاندية بالربط، وبذلك أصبحت شركة THAI SMILE هي ثاني شريك بالربط في تحالف ستار.

ولقد ظهر نموذج شريك الربط للمرة الأولى في مايو من عام 2017 بما يسمح لشركات الطيران بأن ترتبط بشبكة تحالف ستار بدون أن تصبح عضوا كاملا بالتحالف. ويعتبر التعاون هو الأول من نوعه في تايلاند.

وتوفر شركة THAI SMILE أكثر من 396 رحلة أسبوعية إلى 32 وجهة في تسع دول. وبكونها أحد شركاء الربط، ستضيف الشركة 10 وجهات جديدة إلى شبكة تحالف ستار.

وبهذا الشأن، صرح جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار بأن "تحالف ستار قد بدأ بالفعل في تقديم النموذج الخاص بشريك الربط منذ ثلاث سنوات بما يمنح شركات الطيران طريقة جديدة للارتباط بشبكة تحالف ستار بدون الحاجة إلى العضوية الكاملة بالتحالف، كما أننا نستمر في توسيع هذا النموذج لتزويد العملاء بالمزيد من خيارات السفر. كما يُسعدني أن أرحب بانضمام شركة THAI SMILE AIRWAYS بكونها أحد الشركاء بالربط بالتحالف، وهو ما سيستفيد منه العملاء حول العالم لشركات الطيران الأعضاء بالتحالف ومنهم عملاء مصر للطيران من خلال المزيد من النقاط المتوفرة بقارة آسيا."

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