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فن

آية عبدالله تنعى الرئيس مبارك بـ أغنية "قلبي حزين" .. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:16 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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سعيد فراج
انتهت المطربة الشابة آية عبدالله من أغنية "قلبى حزين" والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الماضى الموافق ٢٥ فبراير.

بدأت آية عبدالله فى التحضير للأغنية مساء يوم الثلاثاء وانتهت من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب فجر أمس الأربعاء.

أغنية قلبى حزين كلمات اسلام سعد .. الحان كريم فتحي .. توزيع اسلام الحسن .. إخراج عادل الخيال.

ومن جانبها أعربت آية عبدالله عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقالت: هذه الأغنية لروحه الطاهرة ورثاء مني لروحه ربنا يرحمه.
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