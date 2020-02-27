محافظ الغربية يزف بشرى لعمال سجاد الدواخلية بالمحلة.. صور

أجرى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بقرية الدواخلية بمركز المحلة والتى تتميز بصناعة السجاد اليدوي، للوقوف على قدرة القرية الإنتاجية ودارسة إمكانية تحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.





جاء ذلك بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة والمهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى.





واستقبلت العاملات المحافظ بالزغاريد، وصفق العاملون فرحا بزيارة محافظ الإقليم الذي ردد "كلنا ندعمكم وتحيا مصر".





كما تفقد محافظ الغربية أحد مصانع إنتاج السجاد اليدوي بإستخدام المنوال حيث تابع مراحل التصنيع حتى الوصول إلى المنتج النهائي، مؤكدًا إشراك منتجات القرية في المعرض الذى تنظمه المحافظة خلال شهر مارس بطنطا والمحلة الكبرى لعرض جميع منتجات القرى المنتجة لزيادة الفرص التسويقية لهم.





وخلال جولته تفقد محافظ الغربية قطعة أرض بمساكن الدواخلية لدراسة إمكانية إقامة مصنع للسجاد اليدوي عليها، كما التقى بسكان المنطقة للتعرف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية.

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