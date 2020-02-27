قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي بشأن مباريات دوري الأبطال بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس عن تأجيل بعض مباريات مسابقة دوري الأبطال المقررة في الفترة المقبلة، ودعا إلى اجتماعات طارئة مع ممثلين للاتحادات الوطنية والأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأشار الاتحاد في بيان إلى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها في الثاني من مارس بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي (المجموعة الثالثة)، والثالث منه بين شباب الأهلي دبي وشهر خودرو الإيراني (الثانية) وسيباهان الإيراني والنصر السعودي (الرابعة).





كما طال الإرجاء أيضا مباراة مقررة بين إف سي سيول الكوري الجنوبي وشيانغراي التايلاندي (الأربعاء الرابع من مارس)، والنصر السعودي وسيباهان الإيراني (في الجولة الرابعة في السادس من أبريل).





وكانت الأطراف المعنية قد أعلنت في وقت سابق عن إرجاء مباريات.





وتعد إيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، واتخذت دول عدة في جوارها قرارات بمنع السفر إليها أو وقف الرحلات الجوية، وصولا إلى فرض حجر صحي على الآتين منها.





وكان من المقرر أن يلعب الوحدة مع استقلال طهران الاثنين في أبوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي.







