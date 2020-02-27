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محافظات

إطلاق مسابقة الأسرة المصرية لذوي الإعاقة بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:06 م
محافظ الشرقية يعلن
محافظ الشرقية يعلن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية لذوي الإعاقة
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إطلاق مسابقة الأسرة المصرية للعام الثاني على التوالي لاختيار الشخص المثالي لعام 2020، بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فى إطار الخطة الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.


وأشار المحافظ  إلى أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالي فى كل من الفئات، أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة، أم لأبناء ذوى إعاقة، أخت أو أخ يرعى " أخ أو أخت من ذوى الإعاقة"، أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة، مضيفة أن يتم ذلك من خلال ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgBJNh4MCB5sskzzp4L3v3aPnPtIlAaMX7qGlrasEAhCjNow/formResponse


مع إدراج كافة المرفقات والمستندات المطلوبة التالية :

ـ بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية الإعاقة للمترشح.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.

ـ صورة من المؤهل للمترشح و الأبناء.

ـ صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

ـ صورة من شهادات التقدير و الأوسمة و الجوائز.

ـ صورة شخصية و صورة أسرية


على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم السبت 29 فبراير 2020، وسيتم تكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة، فى احتفالية سينظمها المجلس بمحافظة القاهرة خلال شهر مارس 2020.


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