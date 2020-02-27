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رياضة

الترجي عن مواجهة الزمالك: نعمل على علاج أخطاء السوبر الأفريقي

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:49 م
الترجي عن مواجهة
الترجي عن مواجهة الزمالك
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عمرو ابوبكر
قال مجدي تراوري المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، إن مباراة الزمالك غدا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، صعبة على الفريقين.

وأشار المدرب إلى أن المباراة تختلف عن مباراة السوبر، ولاعبو الترجي سيسعون للتعويض وتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة في رداس لتجعل مهمة الفريق أسهل.

وأكمل حديثه أنه سيكون هناك رد فعل إيجابي لفريقه في المباراة المقبلة أمام الزمالك، موضحا أن المباريات دائما ما تشهد أخطاءً والفريق حرص على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة السوبر لعدم تكرارها.

وأكمل حديثه أن فريقه يحتاج للتركيز في مباراة الغد، مضيفا أن الترجي يدرك ما يريده من مباراة الغد ويتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي للاعبين في اللقاء.
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