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برلمان

رشا عمار رئيسا لـ لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:22 م
رشا عمار رئيس لجنة
رشا عمار رئيس لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين
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معتز الخصوصى
قرر حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام اختيار الصحفية رشا عمار لرئاسة لجنة الحقوق والحريات بالحزب، في إطار خطة دعم الكوادر الشبابية. 

وقالت رشا عمار، لـ صدى البلد، إن قطاع الحقوق والحريات بلجانه المختلفة يسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عدد من الفعاليات وورش العمل وصياغة المقترحات المتعلقة بتحسين مناخ الحريات ودعم حقوق المواطنين. 

وأوضحت أن أجندة عمل القطاع تشمل مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالحريات العامة، حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة، المشاركة السياسية وغيرها. 

وتابعت: " هدفنا في اللجنة تشكيل حالة من الوعي لدي المواطنين بحقوقهم التي ينص عليها القانون وخصوصا الشباب والمرأة، فضلا عن العمل على الهيئة البرلمانية للحزب لتقديم مقترحات وأدوات برلمانية تسهم بشكل فعال في دعم الحقوق العامة". 

وأضافت أن الحزب تقدم منذ عام تقريبا بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث تلغى عقوبة الحبس الاحتياطي وهو قانون "قاضي الحريات"، وهو سيشكل أولوية في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة حيث نحضر في الوقت الحالي لعقد مجموعة من الندوات لدعم مناقشة القانون.

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