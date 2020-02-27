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أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:51 م
رئيس الأركان يلتقي
رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة الامريكى
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محمد إبراهيم
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية الفريق سكوت هاول والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.  

كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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