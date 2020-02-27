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تعليم

ساندي: حصلت على مجموع ضئيل في الإعدادية وكنت من الأوائل بالثانوية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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حسام الفقي
روت الفنانة ساندي خلال ندوة بموقع صدى البلد، تفاصيل حياتها بالمراحل التعليمية، في الطفولة، حتي المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الفندقية، ووصولها إلى مرحلة بكالوريوس سياحة وفنادق

وتطرق الحديث مع ساندي إلى مرحلة الطفولة ومراحل التعليم التي مرت بها، ونقطة تحول تفكيرها لدخول كلية سياحة وفنادق وأهم الشخصيات المؤثرة في حياتها.

وتحدثت ساندي عن حياتها في المدارس، قائلة إنها حصلت على مجموع ضئيل لم يسمح لها بدخول الثانوية العامة فالتحقت بمدرسة "سياحة وفنادق"  وحصلت على مجموع 73 في المائة وكانت من الأوائل.

وأضافت ساندي أنها في جميع المراحل التعليمية لجأت إلى الدروس الخصوصية في بعض المواد ولكن كانت تهتم بالمراجع النهائية حيث كانت الدراسة لا تحتاج إلى دروس بشكل مكثف مثل الثانوية العامة. 

وأضافت ساندي أنها خلال فترة مراحلها التعليمية لم تجد شخصية مؤثرة  غير مدرس اللغة الفرنسية، حيث كانت تهتم باللغة الفرنسية أكثر من أي مادة أخرى، قائلة، إنها عاندت والدها بسبب الدراسة خلال فترة المرحلة الإعدادية حيث كانت تعمل بالإعلانات وتهتم بها أكثر من الدراسة وهذا كان سببا كافيا لحصولها لمجموع ضئيل.
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