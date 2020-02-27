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اقتصاد

الملا: نتطلع للاستفادة من علماء مصر في البترول والغاز والثروة المعدنية

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:20 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التكنولوجيا الحديثة في صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محوري في توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.

وأوضح  الوزير خلال رئاسته للاجتماع الأول  لمجلس إدارة معهد بحوث البترول، أهمية تبني الأسلوب العلمي ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة في أنشطته، مشيرا الى الثقة الكبيرة التي يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر بين كيانات وشركات قطاع البترول مع معهد بحوث البترول الذى يعد أحد الأذرع الفنية لقطاع البترول.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور وليد الزاواوي امين  المجلس الاعلى للبحث العلمي للمراكز والهيئات البحثية ، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"  والمهندس  محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

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