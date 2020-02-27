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محافظات

في اللحظات الأخيرة.. ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:09 م
ضبط سلاحف محنطة قبل
ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ
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ايمن محمد
ضبطت  شرطة البيئة بشرم الشيخ عددا من  السلاحف  والأسماك المحنطة  بالإضافة لعدد من الأصداف البحرية النادرة داخل بازار بشرم الشيخ قبل بيعها للسياح.


جاء ذلك خلال حملة لشرطة البيئة حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحميات بجنوب سيناء وفرع البحث  البحث الجنائي  وذلك بناء علي تعليمات  من الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة.

تلقي اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء  إخطارا من محميات جنوب سيناء  بقيام بعض البازارات بعرض أحياء بحرية محنطة  وبيعها للسياح فتم تشكيل حملة بالتعاون  والتنسيق  مع محميات جنوب سيناء.

وقد تم  ضبط ٤  سلحفاء محنطة وعدد 3 سمكة محنطة و30 قوقعة بحرية مختلفة و 8 لوحات ملصق عليهم قواقع وأصداف بحرية مختلفة الأنواع يقوم أحد البازارات  بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ بعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ علي  المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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في اللحظات الأخيرة.. ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ
في اللحظات الأخيرة.. ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ
في اللحظات الأخيرة.. ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ
في اللحظات الأخيرة.. ضبط سلاحف محنطة قبل بيعها للسياح بـ شرم الشيخ
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