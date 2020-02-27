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برلمان

بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:32 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه تعلم أصول السياسة في مدرسة الوفد، ولم يدرس القانون فحسب وإنما كل النظم السياسية في العالم، والفلسفة والمنطق على أعلى مستوياته.

جاء ذلك خلال لقائه مع مارينا فرايلا، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.

ولفت أبو شقة إلى أنه برغم أنه محسوب على حزب معارض إلا أنه أصبح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بالتزكية لمدة خمس دورات.

وحضر اللقاء كل من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور، والدكتورة أمل رمزي، مساعدا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو الهيئة العليا.

ونظم اللقاء اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، وحضور رضا سلامة، مقرر اللجنة، وعلي عبد الودود، عضو اللجنة والمسئول الإعلامي، وهيثم الفقي، عضو اللجنة.
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
بهاء أبو شقة: تعلمت أصول السياسة في مدرسة الوفد
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