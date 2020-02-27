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أخبار العالم

مفاجأة من الصين.. تكرار إصابة المتعافين من فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت السلطات الصينية، يوم الخميس، مفاجأة بشأن الحالات التي تم علاجها من فيروس كورونا، وتوصلت إلى أن 14% من المرضى الذين تم شفائهم من الفيروس، عاد إليهم من جديد مرة أخرى في الاختبار الثاني بعد الشفاء. 

وقال مسئول الصحة في مقاطعة قوانجدون الصينية إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المرضى خرجوا من المستشفى بعد إجراء اختبارات سلبية للفيروس لكنهم مرضوا مرة أخرى في وقت لاحق.

وأضاف المسئول الصيني أن الايجابيات الثانوية لهذه الاختبارات تثير مخاوف بشأن موثوقية الاختبارات المستخدمة في الصين.

وجاءت تقارير من اليابان، افادت أن هناك امرأة تبلغ من العمر 40 عاما تم إصابتها بالمرض مرة أخرى في الاختبارات الثانية. 

وذكرت التقارير الصحية أن هذا الأمر دليل واضح على عدم شفاء مرضى الفيروس بشكل كامل في المرة الأولى. 

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