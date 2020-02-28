حدائق الغربية خارج الخدمة.. الأمل وياسمينا بالمحلة تحت سيطرة الإهمال والكلاب الضالة.. الأهالي: الألعاب متهالكة وتهدد حياة الأطفال.. والمحافظ يوجه بتشكيل لجنة هندسية للتطوير.. صور

أهالي المحلة يشكون من تدني الخدمات بحدائق ومتنزهات وتهالك الألعاب الترفيهية والملاعب

مقترحات بتشكيل نظام إداري مسئول عن الحدائق العامة وتوفير مراحيض ودورات مياه مجانا

محافظ الغربية يشكل لجنة هندسية لمعاينتهما وتوفير الاعتمادات المالية لتطويرها للجمهور .





شهدت حديقتا "الأمل" و"ياسمينا " نكبه حقيقية وكارثه بيئية بسبب تحولهما إلى مكان مهجور لا يسكنه سوى الفئران والقطط والكلاب الضالة طوال 6 أشهر الماضية بسبب تجاهل مسئولي الجهات التنفيذية بنطاق ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى والأحياء التابعة له وهو ما أثار حفيظة المواطنين و أصابهم بحالة من الاستياء والغضب الشديدين جراء تجاهلهم أحقية الأطفال والأسر والعائلات فى توافر حدائق ومنتزهات عامة نموذجية .

"والله حال الحدائق بقي سيئي للغاية بسبب تدهور أحوالها بتلك الكلمات عبر محمد علي أحد سكان منشية البكري التابعة لحي ثان عن حالة الحديقة، لافتا أن الأهالي جمعوا توقيعات لرفعها الى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وطالبوه بوضع جدول زمني للتطوير الحدائق المذكورة حفاظا على صالح المواطنين .

وأضاف أن كل الأسر والعائلات تقدموا بشكاوي جماعية حول تهالك الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال مما قد يعرض حياتهم للخطر الموت بسبب تعرض مكونات الألعاب بالصدأ، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل فى كل مسئول لا يراعي الله فينا ويحاول الإهمال فى خدمة أبنائنا وعائلاتنا".

فى ذات السياق كشف محمود حسين موظف حكومي أن حديقتي الأمل تعاني من إهمال كبير لتركها تحت إدارة أعمال بديوان مجلس المدينة فضلا عن عدم طرح وإسناد حديقة الياسمينا فى مزاد علني للجمهور طوال الشهرين الماضيين بدعوى عدم توافر عروض مناسبة لتأجيرها من جانب مسئولي المحافظة وحي ثان المحلة .

وناشد محمود حسين، مسئولي المحليات بديوان المحافظة وحي ثان المحلة بالضرورة توفير ملاعب جيدة مطوره وكافيهات ومطاعم مجهزه داخل الحديقتين خلال الفترة المقابلة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين وعدم تعريض حياة أبنائهم وذويهم للخطر والموت .

فى ذات السياق تقدم العشرات من الأسر والعائلات بشكاوى رسمية إلي غرف العمليات والطوارئ بديوان المحافظة للمطالبة بتخفيض تذاكر دخول الحديقتين وجعلها وفق أسعار مناسبة للمواطنين وفي متناول الأهالي الأكثر احتياجا من الغير قادرين على إقامة اشتراكات في الأندية الشعبية والنقابات المهنية الكبري .

كما شدد المواطنون فى استغاثاتهم على ضرورة تشكيل مجلس إدارة لتلك الحدائق بموجب نظام يهدف بتشكيل نظام إداري مسئول عن الحدائق العامة وتوفير مراحيض ودورات مياه مجانا خلال الفترة المقبلة .

من جانبه أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس حي ثان المحلة الكبرى بعمل مقايسة تقديرية لتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين .

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام وهيئة الصرف الصحي بالتنسيق مع مركز ومدينة سمنود لمعاينة الصرف الصحي بمدرسة ميت عساس الابتدائية بسمنود وبأحد المنازل بمركز ومدينة قطور .

وشدد وجه محافظ الغربية فى تعليماته لمساعديه من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بحسن استقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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