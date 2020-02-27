أبو شقة: البرلمان الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ عليها مجلس آخر

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن مجلس النواب الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها منذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866.





جاء ذلك خلال لقائه مع مارينا فرايلا، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي.





وأوضح أبو شقة أن من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866 لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية الذي أوجدنا فيه ضمانات لذوي الإعاقة وإلزام الدولة على تعيين ٥ في المئة، ويجري الإعداد لقانون الانتخابات.





وأضاف أبو شقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حقا دستوريا بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن ٢٥ في المئة، وأصدرنا القوانين الخاصة بالاستثمار، ورعينا كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر.





وتابع أبو شقة أن هناك تعديلات في القوانين الخاصة ففي قانون العقوبات هناك جرائم وعدوان على المال العام، وهناك استحقاق دستوري وهو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والتزمنا بأمرين الحماية الواجبة للدولة في إطار ضمانات تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وقانون حق التظاهر السلمي، وفي هذا القانون جاءت الضمانة الدستورية للمادة ٧٣ بحق التظاهر السلمي، فإذا رأت السلطة التنفيذية تغيير المكان أو الزمان لحماية المتظاهر تركت الحالة للقضاء ليصدر كلمته فيه، وفي كل القوانين التي صدرت من المجلس راعينا الشرعية الدستورية والإجرائية، وتحقيق المحاكمات العادلة، التي يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات.





وحضر اللقاء كل من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور، والدكتورة أمل رمزي، مساعدا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو الهيئة العليا.





ونظم اللقاء اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، وحضور رضا سلامة، مقرر اللجنة، وعلي عبد الودود، عضو اللجنة والمسئول الإعلامي، وهيثم الفقي، عضو اللجنة.