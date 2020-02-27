AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صالات المنيا تقفز للمربع الذهبي بالدوري الممتاز عقب الفوز على الفكرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:50 م
كرة الصالات
كرة الصالات
Advertisements
رباب الهوارى
واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا نتائجه الإيجابية هذا الموسم، وحقق الفريق، الفوز على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني بالممتاز " أ ".

وقدم لاعبو المنيا مباراة قوية، حيث سجل الهدف الوحيد للمنيا اللاعب إسماعيل بلانكو في آخر دقيقة بالشوط الأول، وواصل اللاعبون ضغطهم في الشوط الثاني ولم يحالفهم الحظ لتسجيل أهداف أخرى. 

بذلك الفوز يصل رصيد المنيا إلى 20 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري.

وحرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لدعم الفريق، حيث حضر كل من: المستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وا. مصطفى فتحي، و د. علي مجدي أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم حاليا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، وبسيوني مدربا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، مصطفى جلال مخطط أحمال، ورضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرة المنيا تهزم ألعاب دمنهور في عقر داره بثلاثة أشواط نظيفة بالممتاز

دوري 99 | المنيا يتصدر المجموعة ويخطف فوزا غاليا من القيس بهدف نظيف

المنيا 2002 يفوز على نادي ملوي 1-0 ويتصدر المجموعة

المنيا 99 يهزم فريق مركز شباب سمالوط ودياً بهدفين مقابل هدف

دوري 2002 | المنيا ومركز شباب مغاغة يتعادلان 1-1 في ختام الدور الأول

فريق صالات المنيا يتألق ويهزم الإسماعيلي في عقر داره

ترشيحاتنا

أمراض النجوم.. فنانون زاد وزنهم.. آخرهم شيرين وإليسا

هل غسل الأعضاء في الوضوء أقل من 3 مرات يبطله.. فتوى الأزهر يجيب

حرام تفضلى من غير جواز.. متابع يحرج هيدى كرم

أجبرها على الزواج فتخلصت منه.. إحالة أوراق قاتلة والدها بالقليوبية للمفتي

القصة الكاملة عن تعليق تأِشيرات العمرة .. وموقف حقوق المعتمرين

مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعدادًا لـ مباراة الترجي التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

بعد ارتداء أميرة بريطانيا له.. بيع كميات ضخمة من كونفرس كيت ميدلتون في ساعات

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا