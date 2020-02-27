صالات المنيا تقفز للمربع الذهبي بالدوري الممتاز عقب الفوز على الفكرية

واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا نتائجه الإيجابية هذا الموسم، وحقق الفريق، الفوز على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني بالممتاز " أ ".





وقدم لاعبو المنيا مباراة قوية، حيث سجل الهدف الوحيد للمنيا اللاعب إسماعيل بلانكو في آخر دقيقة بالشوط الأول، وواصل اللاعبون ضغطهم في الشوط الثاني ولم يحالفهم الحظ لتسجيل أهداف أخرى.





بذلك الفوز يصل رصيد المنيا إلى 20 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري.





وحرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لدعم الفريق، حيث حضر كل من: المستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وا. مصطفى فتحي، و د. علي مجدي أعضاء مجلس الإدارة.





يذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم حاليا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، وبسيوني مدربا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، مصطفى جلال مخطط أحمال، ورضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.