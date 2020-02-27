إزالة 153 حالة تعد على أملاك الدولة بـ أسوان.. فيديو وصور

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تم إزالة 153 حالة تعدى بإجمالى مساحة ١١٧ ألفا و ٧٦٥ م2 تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة هذه الحملات لاسترداد حق الدولة في أراضيها، ضمن الموجة الـ 15 والتى أستمرت 4 أيام على التوالى بنطاق مدينة ومركز أسوان.
قال العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تم تنفيذ ٦٣ قرارا إداريا ، وأيضًا٩٠ حالة إزالة فورية في المهد حيث شملت الحملة المكبرة على مستوى مدينة أسوان كل من حى الصداقة الجديد خلف الإسكان الإجتماعى وأمام المول الثانى ، بجانب خلف الإسكان المتميز بحى العقاد ، بالإضافة إلى عزبة الفرن والصداقة القديمة وطريق العلاقي.
ولفت إلى أن الحملة قامت بالتوازى بإزالة تعديات في قرية أبو الريش بحري ، وكذا نجوع ومناطق المناشير و الحجاب وخور أبو سبيره ، علاوة على قرية الهلال الأحمر بالأعقاب.
وأضاف أيمن رضا بأن هذه الحملة شاركت فيها قوات من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء مصطفى محمد مساعد مدير الأمن ، فضلًا عن العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء والقرى بإشراف من نواب رئيس المدينة سيد مدني و محمود سعد.
ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى وذلك تحقيقًا لسيادة القانون وحفاظًا على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة فى أراضيها.