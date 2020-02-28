كفر حجازي والدواخلية بالمحلة على خط التطوير .. محافظ الغربية يعلن دعم القرى الصناعية النموذجية .. واستثمارات 5 مليار جنيه بمنطقة 34 فدانا .. صور

خطوات ناجحة للتطوير منظومة أعمال الرصف والتطوير بقرية كفرحجازي بالمحلة لتحسين الخدمات

إشادات بصناعات السجاد اليدوي بقرية الدواخلية وخطوات ناجحة لتحويلها لقرية صناعية نموذجية

محافظ الغربية يشيد بالمنطقة الصناعية 34 فدانا ويؤكد انتهاء توصيل الخدمات للمرحلة الأولي





شهدت قرية كفرحجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرارا لخطة التطوير وأعمال الرصف والتجميل وتطوير الكورنيش بطول مسافة قدرها 4 كيلو مترات لخدمة المئات من الأسر والعائلات على مستوى الطريق الفرعي الواصل بين المناطق السكنية بوسط المدينة العمالية وأطراف القرية وأندية الشرطة والصيد البحري وهو ما لاقى استحسان الجميع وكافة القيادات الشعبية والتنفيذية .





من جانبه أجري الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم أعمال تطوير كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى بتكلفة 36 مليون جنيه وتضم تدبيش كورنيش بحر شبين بطول 1400 متر وإنشاء خرسانات سور الكورنيش وإنشاء طريق جديد مع إعادة تأهيل الطريق القديم وإنشاء طبان بعرض 1.5 متر بطول الطريق وكذا زرع 230 عامود إنارة مزودين بعدد 320 كشاف ليد.





جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز المحلة الكبرى بحضور المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى.

وخلال الجولة؛ أكد المحافظ سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية في أقرب وقت لتطوير مدخل القرية وخلق متنفس جديد لأهالي المحلة ، مكلفًا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإعداد مقايسة لتطوير الكورنيش بمدخل المنطقة الصناعية.





كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال رصف مدخل قرية الجابرية بطول ٤٨٠م وبتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه ، حيث وجه بمراعاة إزالة طبقات الرصف القديمة قبل البدء في المرحلة الثانية من رصف الطريق .





كما وجه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإعداد مقايسة برصف طريق المقابر بالقرية بالإنترلوك حفاظا على صالح المواطنين .





كما تفقد محافظ الغربية بزيارة لقرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى والتي تتميز بصناعة السجاد اليدوي للوقوف على قدرة القرية الإنتاجية ودراسة إمكانية تحويلها إلى قرية نموذجية منتجة .





وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية أحد مصانع إنتاج السجاد اليدوي بإستخدام المنوال حيث تابع مراحل التصنيع حتى الوصول إلى المنتج النهائي ، مؤكدًا إشراك منتجات القرية في المعرض الذى تنظمه المحافظة خلال شهر مارس بطنطا والمحلة الكبرى لعرض جميع منتجات القرى المنتجة لزيادة الفرص التسويقية لهم.





كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد قطعة أرض بمساكن الدواخلية لدراسة إمكانية إقامة مصنع للسجاد اليدوي عليها ، كما ألتقى بمواطني المنطقة للتعرف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.





واختتم محافظ الغربية جولته الميدانية بتفقده بالمنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات الصناعية .





وخلال الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن الهدف من إقامة مناطق وتجمعات صناعية هو تشجيع الإستثمار المحلى والأجنبي ومواكبة التطور الصناعي. ونقل المصانع الصغيرة القائمة داخل الكتلة السكنية ، مضيفًا أن المنطقة تستهدف توفير ٢٥ ألف فرصة عمل مباشرة وجذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات جنيه





كما طالب محافظ الغربية خلال الجولة بإتخاذ الإجراءات التسويقية والإعلانية المناسبة لإيضاح الميزة الاستثمارية للمنطقة الصناعية . .





والجدير بالذكر؛ أن مشروع المنطقة الصناعية مقام على مساحة ١٤٣ ألف متر مربع ومقسم إلى ثلاث مناطق صناعية ، صممت المنطقة الأولى على مساحة ٤٠ ألف عبارة عن مجمع صناعي متكامل للصناعات النسيجية بعدد ٦١٥ وحدة صناعية بمساحة ٤٨م٢ للوحدة ومضاعفاتها .





أما المنطقة الثانية مقامة على مساحة ٥٩ ألف متر مربع مقسمة إلى ٤٣ قطعة بمساحات تتراوح من ٤٠٠م٢ إلى ١٦٠٠م٢ وجارى طرحها بنظام حق الانتفاع.





بينما المنطقة الثالثة مقامة على مساحة ٤٣ ألف متر مربع بعدد ٣٧ قطعة بمساحات تتراوح من ٤٠٠ إلى ٢٨٠٠م٢ ومخصصة للصناعات (ورقية وخشبية - كهربائية - بلاستيكية - كيماوية - غزل ونسيج).





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