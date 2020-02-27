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محافظات

الكشف على 7629 سيدة وفتاة ضمن مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:24 م
الكشف على 7629 سيدة
الكشف على 7629 سيدة وفتاة ضمن مبادرة صحة المرأة في الوادي
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توقيع الكشف الطبي وتوعية 7629 سيدة وفتاة، في اليوم الـ 7 من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" بمراكز المحافظة الخمسة.


أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، فحص 1602 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، في سابع يوم من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" منذ انطلاقها الخميس الماضي.

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وقال محروس، إنه تم فحص 965 سيدة في اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس الماضي، و596 سيدة في اليوم الثاني، و814 سيدة في اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة أمس الاثنين، رابع أيام المبادرة، بينما جرى فحص 1427 سيدة أمس الثلاثاء، و1531 سيدة، و1602 سيدة اليوم الخميس، 27 فبراير الجاري.


وأوضح، أن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية في 32 موقعا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، كما المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جري تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولي وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.


وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.


يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

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