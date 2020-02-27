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أخبار العالم

مهرجان بنت الجيران يتصدر فى إسرائيل .. اعرف القصة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:25 م
مهرجان بنت الجيران
مهرجان بنت الجيران
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عرفة البنداري
وصل مهرجان بنت الجيران إلى إسرائيل، ليحتل المرتبة الرابعة في مقاطع الأغاني الأكثر سماعا في إسرائيل.

وأوضح حساب موسيقى على موقع "يوتيوب" والذي يتم تحديثه بشكل يومي، ويتابعه حوالي 5,878,926، من خلال ترتيبه لأكثر 59 مقطعا صوتيا انتشارا اليوم في إسرائيل، أن أغنية مهرجان بنت الجيران جاءت في المرتبة الرابعة.

وتجد الأغاني العربية وخاصة المصرية جمهورا كبيرا في إسرائيل، خاصة الإسرائيليين المهاجرين من بلاد وأصول عربية إلى إسرائيل، ويتم في أوقات كثيرة سرقة الالحان العربية أو ترجمة كلمات الأغاني إلى العبرية، ومن بينها أغنية آخدني معاك لفضل شاكر ويارا، والذي غنتها بالعبرية زهافا بن وعوفير ليفي.
مهرجان بنت الجيران يتصدر فى إسرائيل .. اعرف القصة
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