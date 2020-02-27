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تعليم

ائتلاف "معا نستطيع" يقترح تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:10 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أصدر ائتلاف معا نستطيع الذي يضم مؤسسي ائتلافات اولياء الامور الموجودة عبر فيس بوك ، بيانا إعلاميا عبروا خلاله عن تعديلاتهم المقترحة على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي.

وقال ائتلاف معا نستطيع في بيانه : بناء على رغبة طلاب الصف الثالث الثانوي الذين تم استطلاع رأيهم من جانب ائتلاف معا نستطيع ، نؤكد أن طلاب الصف الثالث الثانوي بزيادة زمن امتحانات مواد ( الجبر  ، والهندسة ، والاستاتيكا  ، والديناميكا ) إلى ثلاث ساعات بدلا من ساعتين أسوة بامتحان الفيزياء والكيمياء.

وأضاف ائتلاف معا نستطيع : كما طالب الطلاب بزيادة يوم قبل امتحان الجبر والهندسة ، نظرا لطول المادة ليكون يوم الأحد الموافق 5/7/2020 بدلا من يوم السبت الموافق 4/7/2020.

وعرض ائتلاف معا نستطيع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديلات التي طلبها الطلاب ، مؤكدين ان شكله الجديد المقترح اصبح كالتالي :

الأحد 7/6/2020 : لغة عربية/ دين
الثلاثاء 9/6/2020 : اقتصاد/إحصاء
الخميس 11/6/2020 : لغة أجنبية أولى
الأحد 14/6/2020  : الاستاتيكا
الثلاثاء 16/6/2020 : احياء/ ديناميكا/ فلسفة ومنطق
لأحد 21/6/2020  : فيزياء/ تاريخ
الخميس 25/6/2020 : كيمياء/ جغرافيا
الاحد 28/6/2020 : لغة أجنبية ثانية/ تربية وطنية
الخميس 2/7/2020 : جيولوجيا وعلوم بيئية / تفاضل وتكامل/ علم نفس واجتماع
الأحد 5/7/2020 : جبر و هندسة فراغية

وقال الائتلاف في بيانه : نطالب وزارة التربية والتعليم الأخذ بالاعتبار طلبات الطلاب المشروعة في زيادة وقت الإمتحان للمواد التي تم ذكرها وزيادة يوم عن مقترح جدول الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.
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