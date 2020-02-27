AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار يختتم فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات بمطروح

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:09 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يختتم فعاليات دورة ريادة اعمال السيدات
Advertisements
حسن رضوان
اختتم حزب المصريين الأحرار أمانة مطروح فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات للتدريب على إقامة المشروعات الصغيرة التي استمرت فعالياته مدة 4 أيام بمقر الحزب بمدينة مرسي مطروح.

وتولت منى يوسف أمينة التدريب والتثقيف بمطروح تدريب السيدات المشاركات على إقامة المشروعات الصغيرة من خلال طرح عدد من المشروعات الصغيرة وطرق الإعداد لها وتنمية المهارات لإدارة تلك المشروعات وكيفية الحصول علي قروض المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة.

وكرم سلطان الشيخ الزعيري أمين عام الحزب بمطروح، المشاركات في الدورة، مؤكدا اهتمام الحزب بتنمية وتمكين المرأة المصرية بما يحقق مساعي الدولة في تطوير وتمكين المرأة المصرية أكدت منى يوسف أن الحزب يقدم فرصة لجميع المشاركات بتقديم مساعدات لأفضل 10 مشروعات يتم تقديمها من خلال التواصل مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير إجراءات الحصول علي القروض وعمل دراسة الجدوي وإزالة المعوقات ولن يتوقف الحزب عند إقامة الدورة.

الجدير بالذكر أن وفدا من حزب المصريين الأحرار قام بزيارة للبنك الأهلي المصري بمطروح لبحث سبل التعاون للتيسير علي المتقدمات للتدريب علي إقامة المشروعات الصغيرة والذي لقي ترحيب المسؤولين بالبنك بذلك التعاون والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمرأة وللاسرة المصرية بما يحقق خطة الدولة للتنمية 2030. 
المصريين الأحرار يختتم فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات بمطروح
المصريين الأحرار يختتم فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات بمطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنت عظيمة .. ندوة في أمانة المرأة بـ مستقبل وطن في الفيوم

لبحث التعاون.. محافظ مطروح يستقبل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي

المصريين الأحرار يكرم بطلة مطروح الحاصلة على برونزية الأولمبياد الأفريقية لذوي القدرات

المصريين الأحرار يكرم بطلة مطروح الحاصلة على برونزية الأولمبياد الأفريقية لذوي القدرات

المصريين الأحرار بمطروح يبدأ فعاليات ريادة الأعمال للسيدات

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعدادًا لـ مباراة الترجي التونسي

أخبار الفن| شيرين رضا: أنا مش عايزة واحد ينام جنبي .. سر بكاء شيرين عبدالوهاب .. أسباب المشاهدات الضعيفة لألبوم عمرو دياب

حقيقة وفاة القرضاوي

النني يحذر محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

بعد ارتداء أميرة بريطانيا له.. بيع كميات ضخمة من كونفرس كيت ميدلتون في ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور

ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار