المصريين الأحرار يختتم فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات بمطروح

اختتم حزب المصريين الأحرار أمانة مطروح فعاليات دورة ريادة أعمال السيدات للتدريب على إقامة المشروعات الصغيرة التي استمرت فعالياته مدة 4 أيام بمقر الحزب بمدينة مرسي مطروح.





وتولت منى يوسف أمينة التدريب والتثقيف بمطروح تدريب السيدات المشاركات على إقامة المشروعات الصغيرة من خلال طرح عدد من المشروعات الصغيرة وطرق الإعداد لها وتنمية المهارات لإدارة تلك المشروعات وكيفية الحصول علي قروض المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة.





وكرم سلطان الشيخ الزعيري أمين عام الحزب بمطروح، المشاركات في الدورة، مؤكدا اهتمام الحزب بتنمية وتمكين المرأة المصرية بما يحقق مساعي الدولة في تطوير وتمكين المرأة المصرية أكدت منى يوسف أن الحزب يقدم فرصة لجميع المشاركات بتقديم مساعدات لأفضل 10 مشروعات يتم تقديمها من خلال التواصل مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير إجراءات الحصول علي القروض وعمل دراسة الجدوي وإزالة المعوقات ولن يتوقف الحزب عند إقامة الدورة.





الجدير بالذكر أن وفدا من حزب المصريين الأحرار قام بزيارة للبنك الأهلي المصري بمطروح لبحث سبل التعاون للتيسير علي المتقدمات للتدريب علي إقامة المشروعات الصغيرة والذي لقي ترحيب المسؤولين بالبنك بذلك التعاون والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمرأة وللاسرة المصرية بما يحقق خطة الدولة للتنمية 2030.